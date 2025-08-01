Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Прости, детка"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма Евы Виктор "Прости, детка".

Об отзыве прокатного удостоверения со 2 августа сообщила компания-дистрибьютер картины "Экспонента фильм" в своем телеграм-канале. В пресс-службе компании "Интерфаксу" уточнили, что пока документов с причиной отзыва прокатного удостоверения не получили.

Картина находилась в российском прокате с 24 июля. Фильм рассказывает о преподавательнице небольшого университета, которая пытается пережить травматичное событие - сексуальное насилие со стороны преподавателя. Премьера картины состоялась на фестивале "Сандэнс", где она получила приз за лучший сценарий.