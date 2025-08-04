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Пять человек погибли в автоаварии с большегрузом на кузбасской трассе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Автоавария с "КАМАЗом" произошла на автодороге "Белово - Новый городок" в Кемеровской области в 07:50 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине "КАМАЗ". В результате 5 человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли", - говорится в сообщении.

Кроме того, одна женщина, находившаяся в автомобиле Honda, доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают следователи и экстренные службы.

Причины ДТП устанавливаются.

Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области в свою очередь сообщает, что ведомство организовало проверку по факту случившегося.

Кузбасс Кемеровская область МВД
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