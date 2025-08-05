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"Роснефть" запатентовала ПО для исследования скважин с помощью ИИ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Уфимский научный институт НК "Роснефть" разработал и запатентовал программное обеспечение EchoTools, позволяющее с помощью искусственного интеллекта определять уровень жидкости и скорость звука в межтрубном пространстве скважины, сообщила компания.

На основе этих данных нефтяники могут рассчитать забойное давление и подобрать оптимальный режим эксплуатации скважины для максимальной производительности.

"Новое ПО интерпретирует в среднем за две минуты более 10 тысяч показателей со скважин, вручную на это ушло бы более трех суток", - поясняет "Роснефть".

По оценкам компании, внедрение EchoTools позволяет в среднем с одной скважины дополнительно добыть 1 тонну нефти в сутки.

Роснефть
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