Поправки об увеличении штрафов за экономические преступления одобрены кo II чтению

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект № 1069534-8 об увеличении размеров штрафов по более чем 30 составам статей Уголовного кодекса в сфере экономики.

"Речь идет об увеличении размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности, порядка 35 составов. Правительственный проект, в первом чтении мы его зимой принимали, шесть поправок поступило ко второму чтению, все они к отклонению", - сказала на заседании первый заместитель председателя комитета Ирина Панькина.

Документ среди прочего предусматривает повышение с 300 тысяч рублей до 1,5 млн рублей штрафа за незаконное предпринимательство (без лицензии, без регистрации; часть 1 статьи 171 УК). За аналогичное преступление, совершенное организованной группой, штраф увеличивается до 500 тысяч - 2,5 млн рублей вместо нынешних 100-500 тысяч рублей.

Проект увеличивает с 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей максимально возможный штраф по части 5 статьи 159 УК - за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (от 250 тысяч рублей до 4 млн рублей). Штраф за аналогичное преступление, в результате которого причинен ущерб в крупном размере (от 4 млн рублей до 18 млн рублей), согласно проекту, будет составлять 150-800 тысяч рублей, а не 100-500 тысяч рублей, как сейчас.

Увеличивается размер штрафов за неправомерные действия, например, за сокрытие имущества при банкротстве (статья 195 УК). В случае причинения крупного ущерба (от 2,25 млн рублей) будет полагаться штраф от 250 тысяч до 1 млн рублей вместо нынешних 100-500 тысяч рублей. За аналогичные действия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, контролирующим должника лицом, допустимая "вилка" штрафа возрастет до 600 тысяч - 2,5 млн рублей (сейчас 500 тысяч - 2 млн рублей).

Ужесточаются штрафы - с 1 млн рублей до 5 млн рублей - за изготовление фальшивых денежных знаков, если преступление совершено организованной группой или в крупном размере (от 3,5 млн рублей до 13,5 млн рублей).

Поправки разрабатывал Минюст. При общественном обсуждении проекта в январе 2025 года министерство указывало в качестве причины повышения штрафов то, что их размеры по ряду статей не пересматривались более 20 лет.