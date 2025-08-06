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Четыре человека погибли из-за детонации взрывного устройства в Тульской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в Куркинском районе Тульской области в результате детонации взрывного устройства, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.

По предварительным данным, вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибли четверо мужчин.

С целью восстановления картины произошедшего будут назначены судебные экспертизы и проведены необходимые следственные действия, отметили в пресс-службе.

Тульская область взрывное устройство погибшие
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