Четыре человека погибли из-за детонации взрывного устройства в Тульской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в Куркинском районе Тульской области в результате детонации взрывного устройства, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.

По предварительным данным, вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в Куркино в результате детонации взрывного устройства погибли четверо мужчин.

С целью восстановления картины произошедшего будут назначены судебные экспертизы и проведены необходимые следственные действия, отметили в пресс-службе.