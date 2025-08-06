В Тульской области причиной взрыва и гибели четырех человек назван конфликт

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Взрыв, в результате которого погибли четверо мужчин в поселке Куркино Тульской области, произошел из-за начавшегося между ними конфликта, сообщила прокуратура региона.

"В результате конфликта, произошедшего накануне вечером возле частного дома между мужчинами 1973, 2001, 1992, 1996 годов рождения, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Все участники конфликта погибли", - говорится в сообщении.

Случившееся расследуют по статье об убийстве (п. "а" ч.2 ст. 105 УК).

Взрыв произошел рядом с частным домом в Куркине 5 августа вечером. По данным местных СМИ, там могла взорваться граната.