Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ на запорожском и красноармейском направлениях

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по позициям украинской армии в Запорожской области и ДНР, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

По информации ведомства, на запорожском направлении артиллерийские расчеты группировки "Восток" нанесли удары по выявленным позициям армии Украины в районе города Гуляйполе.

"Цели были поражены управляемым высокоточным боеприпасом "Краснополь", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, танкисты алейского мотострелкового соединения группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ, чем "обеспечили наступление штурмовиков на красноармейском направлении".

"Огневая поддержка танкистов позволила штурмовым подразделениям быстро занять позиции противника без серьезного сопротивления", - сказано в сообщении министерства обороны.

На подступах к Красноармейску артиллеристы группировки "Центр" ликвидировали пункт управления беспилотной авиацией ВСУ вместе с расчетами FPV-дронов, а также уничтожили блиндажи, в которых размещались украинские военные, сообщили в Минобороны РФ.