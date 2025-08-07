Поиск

Число туристов из РФ, выезжающих за рубеж, выросло в I полугодии почти на 16%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Количество туристических поездок из России за границу выросло в первом полугодии на 15,8%, до 5,7 млн поездок, лидируют по росту Вьетнам, Египет и Китай, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Всего россияне в первом полугодии выезжали за рубеж с целью туризма 5 млн 703 тыс. 208 раз. В первую десятку самых популярных туристических направлений вошли Турция (1,73 млн, снижение на 1,6% к тому же периоду прошлого года), ОАЭ (831,4 тыс., +13,8%), Египет (756,8 тыс., +42%), Китай (581,7 тыс., +43,5%), Таиланд (498,2 тыс., -3,7%), Абхазия (276,5 тыс., цифра прироста некорректная из-за изменения в этом году методики подсчета туристов на границе), Армения (159,8 тыс., +7,3%), Грузия (124,8 тыс., +27,9%), Узбекистан (106,2 тыс., +6,5%), Азербайджан (100,3 тыс., -8,3%).

Во второй десятку вошли Вьетнам (70 тыс., +467%), Казахстан (63,6 тыс., +6,5%), Мальдивы (55,3 тыс., +7,7%), Шри-Ланка (54 тыс., -20%), Куба (41,3 тыс., -48,6%), Сербия (41,2 тыс., +2%), Катар (38,5 тыс., -1,7%), Индия (36 тыс., +8%), Киргизия (24 тыс., -2,5%), Индонезия (18 тыс., по прошлому году нет данных).

Наиболее заметный рост туристических потоков у Вьетнама (+467%), Китая (+43,5%) и Египта (+42%).

Как пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), рост турпотока во Вьетнам связан с появлением большого числа прямых рейсов из многих регионов России. Значительная часть турпотока в Китай - это транзитные туристы, которые летят в третьи страны. В Египет туроператоры поставили больше прямых рейсов и стали продавать значительно больше туров. Появление во второй десятке популярных направлений Индонезии связано с тем, что туда запущены прямые рейсы "Аэрофлота".

В АТОР также отметили, что статистика Погранслужбы ФСБ может сильно отличаться от статистики самих государств, куда едут россияне, так как значительная часть потока отправляется туда пересадочными рейсами. Из-за этого растет число российских туристов в популярных странах транзита, таких как Турция, ОАЭ или Армения, а страны, где реально отдыхают россияне, "недополучают" туристов. Например, по данным министерства туризма Мальдив, в первом полугодии там отдохнуло почти 127 тыс. россиян, а по российской статистике - 55 тыс.

Всего россияне в первом полугодии 2025 года совершили 13 659 132 поездки за рубеж со всеми целями, это на 7,8% больше, чем годом ранее.

Лидируют по общему выезду Турция (2,565 млн, +1,7%), Абхазия (2,273 млн, +5%), Казахстан (1,33 млн, +8,2%), ОАЭ (1,144 млн, +16%), Китай (1,04 млн, +31,2%), Египет (937 тыс., +40%), Таиланд (794 тыс., +10,7%), Грузия (583 тыс., +11,5%), Армения (461,5 тыс., +1,9%), Узбекистан (332,8 тыс., +11%).

Также среди лидеров по общему выезду - Азербайджан (288,5 тыс., -15,3%), Таджикистан (193 тыс., +9%), Эстония (182,5 тыс., -36,6%), Киргизия (174,4 тыс., -6,5%), Южная Осетия (165,6 тыс., -2%), Литва (152,8 тыс., +8,4%), Вьетнам (107 тыс., +390%), Польша (106 тыс., +11,6%), Монголия (91,6 тыс., +3,5%), Сербия (77,2 тыс., -4,7%).

АТОР РФ
