Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти Херсонской области выплатят компенсации в размере до 750 тыс. рублей пострадавшим и 1 млн рублей семьям погибших в результате атаки ВСУ на здание кафе и гостиницы в Хорлах, сообщили в администрации региона в пятницу.

"Пострадавшим, получившим ранения, контузии или инвалидность, положены выплаты от 250 до 750 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью (...) Жителям, потерявшим близких, предусмотрена выплата в размере 1 миллиона рублей на семью", - говорится в телеграм-канале администрации.

В минувший четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что около полуночи 1 января ВСУ атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в Хорлах.

По данным Следственного комитета РФ, погибли 27 человек, в том числе двое детей, пострадал - 31 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.