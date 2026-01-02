Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате удара украинских беспилотников по зданию кафе и гостиницы в Хорлах Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди них двое детей, сообщили в Следственном комитете России в пятницу.

"В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая 2 несовершеннолетних. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых 5 несовершеннолетних", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В четверг губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что около полуночи 1 января ВСУ атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в Хорлах. Накануне сообщалось, что в результате удара погибли 24 человека, 29 пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Всего, как уточнили в ведомстве, в кафе и гостинице находилось не менее 100 человек.

В СКР уточнили, что во время пепвоначального осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких БПЛА, назначены экспертизы.