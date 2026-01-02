Поиск

Пункты обогрева открывают в Апшеронском районе Кубани из-за отсутствия электричества

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пункты обогрева и временного размещения открывают в Апшеронском районе Краснодарского края из-за перебоев с электроснабжением, сообщил глава муниципалитета Алексей Передереев в пятницу.

"В ночь на 1 января был введен режим чрезвычайной ситуации. Главам городских и сельских поселений поручено проработать вопрос привлечения дополнительной техники, а также обеспечить и проверить готовность пунктов временного размещения (ПВР) на территории поселений", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы муниципалитета, в настоящее время работают два пункта обогрева и временного размещения - на базе горбольницы в Хадыженске и аварийно-спасательного отряда в Апшеронске.

Электроснабжение частично нарушено в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях, полностью обесточены Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения - без света остаются около 28 тыс. человек, уточнил Передереев.

31 декабря режимы ЧС из-за сильного снегопада были также введены в Майкопе и пяти районах Адыгеи.

Как сообщалось, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев в предгорных муниципалитетах Краснодарского края произошли отключения электричества. Без света оставались около 43 тысяч человек. Утром в пятницу в "Россетях Юг" сообщили, что специалисты восстановили работу почти 3 тысяч трансформаторных подстанций в районах Кубани и Адыгеи, пострадавших из-за непогоды.

