Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 64 украинских БПЛА

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 20 БПЛА ликвидированы над Самарской областью, по 8 - над Воронежской и Саратовской областями, 7 - над Московским регионом, в том числе 5 летевших на Москву, по 6 - над Рязанской и Ростовской областями, 3 - над Тульской областью, 2 - над Белгородской и по одному - над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.