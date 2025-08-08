Управляющая компания "Южуралзолота" назначила нового президента

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Управляющая компания "Южуралзолота" (УК ЮГК) назначила нового президента, cогласно ЕГРЮЛ, им стал Семен Гринько.

До сих пор он не занимал таких высоких позиций в отрасли.

Человек с теми же фамилией, именем и отчеством работал обогатителем в золотодобытчике "Высочайший" (однако уже пару лет как покинул компанию), а также числится в хоккейной команде "Полюса". Однако сделать вывод о принадлежности нового президента УК ЮГК к одной из этих компаний из открытых источников нельзя.

Бывший президент УК ЮГК Константин Струков был отстранен от должности по решению суда в середине июля. С тех пор исполняющим полномочия президента была Лариса Ивлева (бывший член совета директоров ЮГК и, по данным СМИ, вице-президент УК).

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании до недавнего времени был Струков, но с середины июля по решению суда 67% золотодобытчика, а также 100% его управляющей компании перешли государству.