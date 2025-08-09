Сильные осадки прогнозируются в ближайшие дни на Дальнем Востоке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сильные дожди в ближайшие дни прогнозируются в регионах Дальнего Востока, на Алтае, на юге и на северо-западе европейской части РФ, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По-настоящему сильные дожди прогнозируются на юго-востоке страны. Там очень хорошо развита циклоническая деятельность. Поэтому и в Хабаровском крае, и на востоке Амурской области, в Приморском крае прогнозируются по-настоящему интенсивные осадки", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в этих регионах прогнозируется подъем уровня рек до неблагоприятных отметок, что может привести к подтоплениям.

В выходные дни "очень интенсивные дожди, усиление ветра в горных районах до 33 метров в секунду, ураганные ветра" прогнозируются в Петропавловске-Камчатском, сказал Вильфанд.

Сильные и очень сильные дожди, гроза, крупный град и ветра до 25 метров в секунду прогнозируются на Алтае.

Ливневые, локальные осадки будут на юге европейской части России. В Краснодарском крае, на реках Сочи в районе Сириуса будет заметное повышение уровня воды в горных реках.

Осадки прогнозируются в Архангельской и Вологодской областях, где ожидается сильный, продолжительный дождь. В этих регионах может выпасть до 50 мм за сутки или за 12 часов.