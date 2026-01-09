Более 100 тыс. жителей Дагестана остались без света

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии из-за замыкания на ЛЭП произошли в 133 селах, расположенных в 13 районах Дагестана, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике в пятницу.

В главке МЧС уточнили, что без электроэнергии остались более 107 тыс. человек, в том числе более 25 тыс. детей. Кроме того, аварийной отключение электроэнергии затронуло 206 объектов социальной значимости.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 27 бригад электриков, в их составе 86 человек и 27 единиц техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00 по московскому времени 9 января.

Ранее спасатели предупредили, что с 8 по 9 января в горных и предгорных районах Дагестана ожидается сильный южный ветер с порывами до 30-31 м/с, а также налипание мокрого снега и гололед на дорогах.