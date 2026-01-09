МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США принял решение освободить россиян из состава экипажа судна, захваченного в Атлантике, Москва приветствует этот шаг, заявили в МИД РФ.

"В ответ на наше обращение Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в телеграм-канале ведомства.

"Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину", - отметили на Смоленской площади.

Как сообщалось, танкер Marinera под российским флагом 7 января был захвачен американской береговой охраной в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию.

Белый дом информировал, что команда нефтяного танкера Marinera предстанет в США перед федеральным судом. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций, и назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционную нефть. Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что американский Минюст после захвата танкера отслеживает еще несколько судов.

МИД России 8 января выразил серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января "незаконной силовой акцией" против танкера "Маринера", получившего 24 декабря временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. При этом МИД РФ потребовал от США "обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину".