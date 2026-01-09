Нанесён удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине, применен ракетный комплекс "Орешник", это ответ на атаку резиденции президента РФ.

"Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в Минобороны России в пятницу.

Отмечается, что массированный удар "нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины".

Минобороны заявило, что удар нанесен в ответ "на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря".

Как отметили в ведомстве, "любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа".

31 декабря начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков сообщил на брифинге, что 28-29 декабря Украина применила 91 беспилотник дальнего действия для атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его словам, дроны были запущены с территории Сумской и Черниговской областей.

Ракетный комплекс "Орешник"

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. Глава государства тогда сказал, что новая ракета называется "Орешник".

В декабре этого же года Путин заявлял, что развернуто серийное производство таких систем.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщал, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы. "Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" по своим характеристикам не имеет аналогов в мире, боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны", - отметил он.

В декабре прошлого года официально сообщалось, что комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Минобороны республики заявляло, что дальность его применения составляет до 5 тыс. км.