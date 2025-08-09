Поиск

Что произошло за день: суббота, 9 августа

Атака БПЛА, взрыв на производственной площадке в Стерлитамаке, умер актер Иван Краско

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Несколько регионов России были атакованы украинскими дронами. По данным Минобороны, с 5 утра и в течение дня субботы было уничтожено более 120 БПЛА, в том числе девять в Московском регионе. В Белгородской области при атаках украинских БПЛА погиб мирный житель. Из-за атак ряд аэропортов временно не обслуживали рейсы.

- Газ взорвался на производственной площадке "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке. Более 30 человек госпитализированы, 14 - в тяжелом состоянии. В пресс-службе компании заявили, что взрыв газовоздушной смеси произошел из-за разгерметизации сварного шва установки при подготовке к плановому ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида.

- Один человек погиб при обрушении в шахте "Донугля" в Ростовской области. В шахте Шерловская-Наклонная обрушилась конструкция.

- Умер актер Иван Краско. Ему было 94 года.

- Иран пообещал не допустить передачи Зангезурского коридора под управление США. Такой коридор превратится в площадку для наемников Дональда Трампа, заявил советник руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велайяти.

- В Серпухове задержали пятерых подозреваемых в ограблении Почты России в Москве. Злоумышленники похитили более 4,8 млн рублей. При задержании у фигурантов изъяли 142 тыс. рублей.

