Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Белый дом о потенциальном участии Зеленского в саммите на Аляске, замглавы МИД РФ о новейшем оружии, умер режиссер Юрий Бутусов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- У России есть и другое новейшее вооружение, помимо комплекса "Орешник", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. О каком оружии идет речь, он не стал уточнять.

- Белый дом не исключил участия Зеленского в саммите Трампа и Путина "в какой-то форме". Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

- С 7:55 утра воскресенья российские военные уничтожили более 60 украинских беспилотников над регионами России. В связи с угрозой атаки беспилотников приостанавливал работу ряд аэропортов. В Коми эвакуировали сотрудников предприятий. В Абхазии привели системы ПВО в боевую готовность из-за угрозы дронов на границе с РФ.

- Ущерб из-за инцидента со строящимся буксиром на Балтзаводе оценили в 1 млн рублей. В связи с затоплением морского буксира "Капитан Ушаков" возбуждено уголовное дело.

- Магнитная буря на Земле завершилась. Она длилась более 30 часов и достигла в пике самых сильных с 13-14 июня значений.

- Умер театральный режиссер Юрий Бутусов. Ему было 63 года.

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Аэропорт Ухты временно приостановил прием и выпуск самолетов

Ущерб из-за инцидента со строящимся буксиром на Балтзаводе оценили в 1 млн рублей

Рябков заявил, что РФ не исключает для себя никаких вариантов после выхода из ДРСМД

В МИД отметили, что у России есть и другое новейшее оружие кроме "Орешника"

РФ при подготовке к выходу из ДРСМД учла решение разместить ядерные ракеты США в Великобритании

В МИД РФ указали на перспективу полного отсутствия механизмов контроля над ядерными вооружениями

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удар по железнодорожному узлу ВСУ в Днепропетровской области

Тела двух детей и их матери найдены в квартире в Екатеринбурге

121 украинский дрон сбили ночью над регионами РФ и Азовским морем

Хроники событий
