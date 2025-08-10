В Абхазии привели системы ПВО в боевую готовность из-за угрозы дронов на границе с РФ

Автомобиль на абхазо-российской границе Фото: Константин Гревцов/Sputnik/РИА Новости

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Подразделения погрануправления Службы госбезопасности Абхазии переведены на усиленный режим работы из-за угрозы атак беспилотников на районы, расположенные рядом с российско-абхазской границей.

"В связи с опасностью атаки БПЛА на районы, расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы, на участке от побережья до горных хребтов подразделения пограничного управления Службы госбезопасности Абхазии переведены на усиленный режим несения службы. Боевые расчеты систем противовоздушной обороны переведены в режим боевой готовности", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ республики.

В нем отмечается, что "при необходимости по согласованию с российской стороной может быть принято решение о временной приостановке работы КПП "Псоу", о чем население будет проинформировано дополнительно".

8 августа сообщалось, что из-за угрозы атаки БПЛА временно приостанавливал работу аэропорт в Сочи и около двух часов был закрыт КПП "Псоу" на российско-абхазской границе. В связи с этим на КПП скопилась двухкилометровая очередь автомобилей. Позже ограничения на пересечение границы были сняты и движение через пункт "Псоу" осуществлялось в штатном режиме.