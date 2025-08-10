Поиск

В Абхазии привели системы ПВО в боевую готовность из-за угрозы дронов на границе с РФ

В Абхазии привели системы ПВО в боевую готовность из-за угрозы дронов на границе с РФ
Автомобиль на абхазо-российской границе
Фото: Константин Гревцов/Sputnik/РИА Новости

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Подразделения погрануправления Службы госбезопасности Абхазии переведены на усиленный режим работы из-за угрозы атак беспилотников на районы, расположенные рядом с российско-абхазской границей.

В миреКПП на границе Абхазии и России временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛАЧитать подробнее

"В связи с опасностью атаки БПЛА на районы, расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы, на участке от побережья до горных хребтов подразделения пограничного управления Службы госбезопасности Абхазии переведены на усиленный режим несения службы. Боевые расчеты систем противовоздушной обороны переведены в режим боевой готовности", - говорится в сообщении пресс-службы СГБ республики.

В нем отмечается, что "при необходимости по согласованию с российской стороной может быть принято решение о временной приостановке работы КПП "Псоу", о чем население будет проинформировано дополнительно".

8 августа сообщалось, что из-за угрозы атаки БПЛА временно приостанавливал работу аэропорт в Сочи и около двух часов был закрыт КПП "Псоу" на российско-абхазской границе. В связи с этим на КПП скопилась двухкилометровая очередь автомобилей. Позже ограничения на пересечение границы были сняты и движение через пункт "Псоу" осуществлялось в штатном режиме.

Абхазия Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Магнитная буря на Земле завершилась

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 августа

Европа готова продолжить финансовую и военную поддержку Киева и давление на РФ

Европа готова продолжить финансовую и военную поддержку Киева и давление на РФ

Трамп выдвинул представителя Госдепа Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

Трамп выдвинул представителя Госдепа Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

Что произошло за день: суббота, 9 августа

Лула да Силва сказал Путину, что готов содействовать украинскому урегулированию

Лула да Силва сказал Путину, что готов содействовать украинскому урегулированию

Иран пообещал не допустить передачи Зангезурского коридора под управление США

Иран пообещал не допустить передачи Зангезурского коридора под управление США

Износ труб на военной базе в Великобритании привел к утечке радиоактивных материалов в море

Износ труб на военной базе в Великобритании привел к утечке радиоактивных материалов в море

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки

Что случилось этой ночью: суббота, 9 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6933 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });