В МИД отметили, что у России есть и другое новейшее оружие кроме "Орешника"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - У России есть и другое новейшее вооружение, помимо комплекса "Орешник", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Орешник" - да, но есть и другое. Так что времени мы не теряли", - сказал Рябков в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

О каком оружии идет речь, замминистра не стал комментировать. "Я не могу называть то, что мне не положено называть, но есть", - отметил он.

"По большому счету отменен мораторий (на размещение ракет средней и меньшей дальности - ИФ), который просуществовал энное количество лет. За это время поменялось столько всего, что без коррекции подходов в этой сфере, без расширения возможностей для нашей реакции именно в данном сегменте: да, суперсовременных вооружений, да, систем, которые не имеют аналогов и которые прошли боевые испытания с известным результатом несколько месяцев назад - все это так. Но какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны - их немало? Мы должны и такими способами остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах НАТОвских государств", - сказал замглавы МИД.

