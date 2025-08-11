Мишустин заявил, что получение средств маткапитала ускорится

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Теперь получить средства материнского капитала можно будет вдвое быстрее благодаря изменениям в правилах его предоставления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы внесли ряд изменений в правила его предоставления, чтобы получить средства маткапитала можно было быстрее и проще. Мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании с 10 до пяти рабочих дней", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, теперь обработка запроса и дополнительных документов по заявке потребует 12 дней вместо 20.

"Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг", - отметил премьер.

В ходе совещания Мишустин отметил, что материнский капитал является одним из самых эффективных и востребованных инструментов. "Его сумма ежегодно индексируется. Сегодня на первого ребенка она составляет порядка 690 тысяч рублей, на второго и последующих - свыше 900 тыс. Этот механизм регулярно совершенствуется, расширяются его возможности для граждан", - сказал он.