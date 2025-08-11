Поиск

Мишустин заявил, что получение средств маткапитала ускорится

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Теперь получить средства материнского капитала можно будет вдвое быстрее благодаря изменениям в правилах его предоставления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы внесли ряд изменений в правила его предоставления, чтобы получить средства маткапитала можно было быстрее и проще. Мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании с 10 до пяти рабочих дней", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, теперь обработка запроса и дополнительных документов по заявке потребует 12 дней вместо 20.

"Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг", - отметил премьер.

В ходе совещания Мишустин отметил, что материнский капитал является одним из самых эффективных и востребованных инструментов. "Его сумма ежегодно индексируется. Сегодня на первого ребенка она составляет порядка 690 тысяч рублей, на второго и последующих - свыше 900 тыс. Этот механизм регулярно совершенствуется, расширяются его возможности для граждан", - сказал он.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вещевое имущество для российских военных с 2026 года будет производиться только в России

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6939 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });