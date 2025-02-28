Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Подписанный закон размещен на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". До принятия закона предусматривалось, что программа маткапитала действует до 3 декабря 2026 года.

Продлить программу до 31 декабря 2030 года Путин предложил в послании Федеральному Собранию.

С 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован, его размер составил 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.