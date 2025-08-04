Почти миллион российских семей воспользовались маткапиталом в 2025 году

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о выплатах в текущем году материнского капитала, единых пособий и других мер социальной поддержки на совещании по национальному проекту "Семья" в понедельник.

"Национальный проект "Семья" включает как меры, доказавшие свою эффективность, такие как единое пособие, материнский капитал, семейная ипотека, так и новые - семейная налоговая выплата, оснащение детских садов, создание комнат матери и ребёнка. Так, средствами материнского капитала в 2025 году уже распорядились почти 992 тыс. семей. Единое пособие получили 6,2 млн человек. Создано 205 комнат матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей в 151 вузе", - сказала Голикова.

По ее словам, за январь-июнь проведено почти 42 тыс. полных циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

"Государственную социальную помощь на основании социального контракта в этом году уже получили более 128,5 тыс. граждан, из которых 64%, или 82,1 тыс. социальных контрактов - это семьи с детьми, их них - 31,4 тыс. социальных контрактов с многодетными семьями", - пояснила Голикова.

Она отметила, что выплату 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита или займа уже получили 77,3 тыс. многодетных семей.

"Отдельное внимание в рамках нацпроекта уделяется гражданам старшего возраста. В программы активного долголетия вовлечены более 13,2 млн граждан старшего поколения. Более 40,5 тыс. мероприятий проведено в центрах общения для лиц старшего поколения на базе Социального фонда России в этом году. Системой долговременного ухода охвачено 174 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов", - рассказала Голикова.