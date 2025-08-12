Поиск

Кабмин выделит 52 млрд руб. на софинансирование по программе долгосрочных сбережений

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2025 году выделит около 52 млрд рублей на софинансирование взносов по программе долгосрочных сбережений (ПДС), заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня мы выделим на эти цели около 52 млрд рублей. Первые результаты показывают, что инструмент пользуется высоким интересом у наших жителей, многие переводят в программу и пенсионные накопления", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства во вторник.

Позднее Минфин уточнил, что на софинансирование предусмотрено 51,8 млрд рублей.

Ведомство ранее сообщало, что средства поступят на счета граждан до сентября.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет (с суммы до 400 тыс. рублей). Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

Согласно данным Банка России, объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд рублей.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 12 августа

"Ростелеком" не знает о предложении блокировать звонки в зарубежных мессенджерах

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

НАК сообщил о предотвращении 172 терактов с начала 2025 года

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6947 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });