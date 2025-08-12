Кабмин выделит 52 млрд руб. на софинансирование по программе долгосрочных сбережений

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2025 году выделит около 52 млрд рублей на софинансирование взносов по программе долгосрочных сбережений (ПДС), заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня мы выделим на эти цели около 52 млрд рублей. Первые результаты показывают, что инструмент пользуется высоким интересом у наших жителей, многие переводят в программу и пенсионные накопления", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства во вторник.

Позднее Минфин уточнил, что на софинансирование предусмотрено 51,8 млрд рублей.

Ведомство ранее сообщало, что средства поступят на счета граждан до сентября.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет (с суммы до 400 тыс. рублей). Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

Согласно данным Банка России, объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд рублей.