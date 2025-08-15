Порт Оля в Астраханской области подвергся атаке дронов

Обломками сбитого БПЛА повреждено судно

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Астраханская область накануне подверглась атаке беспилотников, целью стал морской порт Оля, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в пятницу.

"14.08.2025 Астраханская область подверглась очередной атаке беспилотников ВСУ. На этот раз их целью стала транспортно-логистическая инфраструктура региона - порт Оля. Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен. В результате противодействия атакам, обломками сбитого БПЛА повреждено судно", - написал Бабушкин в телеграм-канале.

Он добавил, что некоторые БПЛА, подвергнутые воздействию РЭБ, пока не найдены.

"При обнаружении просим не производить самостоятельных действий и сообщить о находке органам правопорядка", - написал губернатор.

Порты Астраханской области - Астрахань и Оля - ключевые звенья Астраханского транспортного узла, связывающего Европу через Россию со странами Западной и Средней Азии, Индией и Пакистаном.

Морпорт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани в дельте Волги, является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Пропускная способность - 4,37 млн тонн грузов в год. В 2024 году порт Оля обработал более 1 млн тонн грузов, что в 1,8 раза превысило показатель 2023 года. Объем перевалки стал рекордным за 14 лет. Основная номенклатура обрабатываемых грузов - зерно, цемент, автомашины, химикаты, удобрения и пр.