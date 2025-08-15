Поиск

Порт Оля в Астраханской области подвергся атаке дронов

Обломками сбитого БПЛА повреждено судно

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Астраханская область накануне подверглась атаке беспилотников, целью стал морской порт Оля, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в пятницу.

"14.08.2025 Астраханская область подверглась очередной атаке беспилотников ВСУ. На этот раз их целью стала транспортно-логистическая инфраструктура региона - порт Оля. Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен. В результате противодействия атакам, обломками сбитого БПЛА повреждено судно", - написал Бабушкин в телеграм-канале.

Он добавил, что некоторые БПЛА, подвергнутые воздействию РЭБ, пока не найдены.

"При обнаружении просим не производить самостоятельных действий и сообщить о находке органам правопорядка", - написал губернатор.

Порты Астраханской области - Астрахань и Оля - ключевые звенья Астраханского транспортного узла, связывающего Европу через Россию со странами Западной и Средней Азии, Индией и Пакистаном.

Морпорт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани в дельте Волги, является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Пропускная способность - 4,37 млн тонн грузов в год. В 2024 году порт Оля обработал более 1 млн тонн грузов, что в 1,8 раза превысило показатель 2023 года. Объем перевалки стал рекордным за 14 лет. Основная номенклатура обрабатываемых грузов - зерно, цемент, автомашины, химикаты, удобрения и пр.

Астраханская область Игорь Бабушкин ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Более 100 человек пострадали, пятеро погибли при пожаре на рязанском предприятии

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

В Рязанской области при пожаре на предприятии погибли пять человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на Курск выросло до 12 человек

Вице-премьер Оверчук заявил, что Пашиняна ждут в РФ в ближайшее время

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

"Ъ" узнал, что власти обсуждают запрет на допуск в порты РФ судов старше 40 лет

В Думе готовят проект закона о запрете работать курьерами судимым по ряду статей

В Думе готовят проект закона о запрете работать курьерами судимым по ряду статей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });