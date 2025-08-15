Иноагентом признан Марк Солонин

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов четырех человек и одну организацию.

Иноагентами признаны журналист Марк Кротов (Крутов), бывший священник Иоанн Курмояров, журналист Игорь Рудников, писатель и исследователь истории Марк Солонин и "Револьт-Центр".

Всем иноагентам ведомство вменяет распространение фейков о решениях и политике российских властей. При этом Кротов, Курмояров, Рудников и Солонин также распространяли фейки, сведения, направленные на формирование негативного образа российских Вооруженных сил Российской Федерации, Курмояров - фейки об РПЦ, а "Револьт-Центр" - о российской избирательной системе.

Кротов, Курмояров и Солонин, по данным Минюста, выступали против СВО, а Солонин еще и призывал к поддержке ВСУ.

Кротов также участвовал в создании контента иноагентов и сотрудничает с организацией-иноагентом, сказано в пресс-релизе.

По данынм Минюста, Курмояров участвовал в создании и распространении контента иноагентов и в распространении контента нежелательной организации.

Рудникову вменили распространение контента иноагентов и нежелательных организаций. Солонину - распространение контента иноагентов.

"Револьт-Центр" участвовал в создании и распространении контента иноагентов и взаимодействует с иностранными организациями и иностранными агентами, сообщило министерство.

Из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "Философия ненасилия".