Кабмин РФ расширит перечень жизненно необходимых лекарств

В него добавят еще восемь препаратов, заявил Мишустин

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширит перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛ) еще на восемь позиций, заявил премьер Михаил Мишустин.

"Регулярно обновляем этот список (ЖНВЛ - ИФ). В начале текущего года его расширили на 18 новых наименований. Сегодня добавим еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных образований", - сказал он на заседании правительства в среду.

По словам премьера, всего в перечне ЖНВЛ в настоящее время свыше 800 лекарств, и большинство из них отечественного производства.

"В ближайшие пять лет доля жизненно необходимых и важнейших препаратов российского производства должна быть увеличена до 90%", - добавил глава правительства.