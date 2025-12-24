Путин попросил кабмин поддержать многодетные семьи в части налогообложения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил правительство оперативно принять решения по поддержке многодетных семей в части налогообложения.

"Я очень прошу коллег в правительстве, да и в Госдуме, в регионах оперативно доработать и принять взвешенные решения в пользу российских семей", - сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.

Он напомнил, что в ходе "Прямой линии" с президентом обсуждался вопрос, поступивший от многодетных семей.

"Дело в том, что семьи теряют право на получение единого пособия в том случае, если их совокупный доход совсем немного превышает установленные критерии. Мы обсуждали этот вопрос с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ИФ) совсем недавно. Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи", - сказал Путин.

Он отметил что бюджет не получит никаких доходов, если уже выделенные деньги не будут поступать по целевому назначению семьям.

"Ну, человек пошёл на работу, и что? Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряли, но чтобы у них прибавка была какая-то к семейному бюджету, иначе нет смысла на работу выходить. (...) Или работать "в серую". Что и для бюджета плохо, поскольку налоги, хоть и сниженные, но всё-таки будут полностью отсутствовать", - сказал Путин.