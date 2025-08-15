Что произошло за день: пятница, 15 августа

Подробности о скорой встрече Путина и Трампа, пожар на предприятии в Рязанской области, приговор бывшему директору парка "Патриот", голосование о будущем здания СЭВ в Москве

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Встреча Путина и Трампа может продлиться 6-7 часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Самолет Путина должен приземлиться в Анкоридже в 22:00 по Москве, российского лидера будет встречать президент США.

- Трамп заявил, что будет обсуждать с Путиным обмен территорий, но решение будет приниматься в Киеве.

- В состав делегации Трампа на встрече с Путиным вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скот Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклиф.

- Пять человек погибли и более ста пострадали в результате пожара на предприятии в Рязанской области. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

- Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек.

- Государство планирует продать контрольный пакет "Южуралзолота" крупному миноритарию компании, какому - не уточняется.

- Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов приговорен к пяти годам колонии за хищение более 25 млн рублей.

- На портале "Активный гражданин" стартовало голосование о будущем здания СЭВ на Новом Арбате в Москве. На выбор предлагается три проекта. Один из них предполагает демонтаж и замену дома-книжки на современный проект, два других - сохранение здания и его встраивание в новую архитектурную доминанту.