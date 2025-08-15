Правительство подготовит предложения по созданию "новой национальной модели" торговли

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2025 поручил правительству до 1 октября разработать и представить предложения по формированию новой национальной модели торговой деятельности, сообщила пресс-служба Кремля.

Предложения будут разрабатываться с участием бизнеса.

Новая модель должна предусматривать актуализацию регулирования розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики.

В июне в ходе ПМЭФ президент говорил, что регулирование традиционной розницы "во многом устарело".

"Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям", - констатировал он.