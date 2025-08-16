Поиск

В течение ночи дежурными средствами ПВО нейтрализованы 29 украинских БПЛА

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь 29 украинских беспилотников в шести регионах страны и над акваторией Азовского моря.

По данным ведомства, 10 БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, девять - над территорией Ставропольского края, четыре - над территорией Курской области, по одному БПЛА - над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, три - над акваторией Азовского моря.

Ранее об отражении воздушных атак в ночь на 16 августа сообщали главы Ставропольского края и Ростовской области.

