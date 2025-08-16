Средства ПВО отразили атаку БПЛА на промзону в Ставропольском крае

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронный борьбы нейтрализовали украинские беспилотники при попытке атаки промышленной зоны в Невинномысске Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, какого-либо существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников в настоящее время горит стерня, над ее тушением сейчас работают специалисты МЧС", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

В ночь на субботу атаке также подверглась Ростовская область. По данным Минобороны, над регионом было сбито четыре беспилотника.