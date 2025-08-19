Поиск

На территории НПЗ в Волгограде произошло возгорание в результате атаки беспилотников

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Возгорания возникли в результате падения обломков беспилотника на территорию НПЗ и корпус больницы, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - написал Бочаров в своем телеграм-канале в ночь на вторник.

По его словам, в результате падения обломков беспилотников возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.

Андрей Бочаров Волгоград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут

Что произошло за день: понедельник, 18 августа

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 24 человек

РФ начала поставки топинамбура в Китай

РФ начала поставки топинамбура в Китай

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 23 человек

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

В РФ заявили о готовности передать Украине 31 человека в формате взаимной репатриации

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6988 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });