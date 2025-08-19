На территории НПЗ в Волгограде произошло возгорание в результате атаки беспилотников

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Возгорания возникли в результате падения обломков беспилотника на территорию НПЗ и корпус больницы, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - написал Бочаров в своем телеграм-канале в ночь на вторник.

По его словам, в результате падения обломков беспилотников возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.