"Почта России" оштрафована на 230,6 млн руб. за нарушения условий модернизации отделений в селах

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - АО "Почта России" оштрафовано на 230,6 млн рублей за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных на модернизацию отделений в сельской и труднодоступных местностях.

Как сообщила Счетная палата (СП) во вторник в своем пресс-релизе, соответствующее решение принято 14 августа мировым судьей Москвы по делу об административном правонарушении, инициированному контрольным органом.

В сообщении СП указано, что "Почта России" до 31 декабря 2023 года должна была модернизировать не менее 1 282 отделений, а до 31 декабря 2024 года - не менее 773 отделений, соответственно.

Однако проверка СП выявила, что фактически на 1 января 2024 года было модернизировано 767 отделений, а на 1 января 2025 года - 664 отделения.

"При этом отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, направленные обществом в Минцифры России, содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов", - подчеркнули в Счетной палате.

"Решение мирового судьи не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений. Оно касается исключительно сроков оформления документации, закрывающей работы привлечённых подрядчиков. Штраф, назначенный мировым судьей, компания будет обжаловать в установленном порядке", - сообщила, в свою очередь, пресс-служба "Почты России".



