Поиск

"Почта России" оштрафована на 230,6 млн руб. за нарушения условий модернизации отделений в селах

"Почта России" оштрафована на 230,6 млн руб. за нарушения условий модернизации отделений в селах
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - АО "Почта России" оштрафовано на 230,6 млн рублей за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных на модернизацию отделений в сельской и труднодоступных местностях.

Как сообщила Счетная палата (СП) во вторник в своем пресс-релизе, соответствующее решение принято 14 августа мировым судьей Москвы по делу об административном правонарушении, инициированному контрольным органом.

В сообщении СП указано, что "Почта России" до 31 декабря 2023 года должна была модернизировать не менее 1 282 отделений, а до 31 декабря 2024 года - не менее 773 отделений, соответственно.

Однако проверка СП выявила, что фактически на 1 января 2024 года было модернизировано 767 отделений, а на 1 января 2025 года - 664 отделения.

"При этом отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, направленные обществом в Минцифры России, содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов", - подчеркнули в Счетной палате.

"Решение мирового судьи не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений. Оно касается исключительно сроков оформления документации, закрывающей работы привлечённых подрядчиков. Штраф, назначенный мировым судьей, компания будет обжаловать в установленном порядке", - сообщила, в свою очередь, пресс-служба "Почты России".


Почта России Счетная палата Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries

ФСБ сообщила о задержании в Удмуртии мигранта, готовившего поджог ж/д состава

Пожар на территории НПЗ в Волгограде после атаки БПЛА ликвидирован

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 25 человек

На территории НПЗ в Волгограде произошло возгорание в результате атаки беспилотников

Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут

Что произошло за день: понедельник, 18 августа

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 24 человек

РФ начала поставки топинамбура в Китай

РФ начала поставки топинамбура в Китай

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 23 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6989 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });