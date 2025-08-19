Военные РФ ночью нанесли удар по заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что минувшей ночью нанесен групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.