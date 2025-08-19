Поиск

Военные РФ ночью нанесли удар по заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что минувшей ночью нанесен групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Донбасс ВСУ Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВС РФ оставил без изменений приговор Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

ВС РФ оставил без изменений приговор Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries

ФСБ сообщила о задержании в Удмуртии мигранта, готовившего поджог ж/д состава

Пожар на территории НПЗ в Волгограде после атаки БПЛА ликвидирован

"Почта России" оштрафована на 230,6 млн руб. за нарушения условий модернизации отделений в селах

"Почта России" оштрафована на 230,6 млн руб. за нарушения условий модернизации отделений в селах

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 25 человек

На территории НПЗ в Волгограде произошло возгорание в результате атаки беспилотников

Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут

Что произошло за день: понедельник, 18 августа

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 24 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });