США намерены руководить мониторингом режима прекращения огня на Украине

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - США после завершения конфликта на Украине планируют возглавить процесс мониторинга режима прекращения огня на Украине, говорится в опубликованном Елисейским дворцом заявлении "Коалиции желающих".

"Коалиция будет участвовать в предлагаемом механизме мониторинга и проверки режима прекращения огня под руководством США. Будет создана непрерывная и надежная система мониторинга режима прекращения огня при участии членов "Коалиции желающих", - сказано в документе.

Во вторник в Париже состоялось очередное заседание "Коалиции желающих". В нее входят несколько десятков стран, готовых, так или иначе, оказать военную поддержку Киеву после завершения его конфликта с Москвой.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не планирует размещать немецких военных на Украине