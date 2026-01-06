Поиск

Что произошло за день: вторник, 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москва выступает за деэскалацию вокруг Венесуэлы на основе диалога и Устава ООН. МИД РФ отметил, что "Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне".

- Первые три запуска модулей Российской орбитальной станции переведут с Восточного на Байконур. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, пилотируемые корабли планируется запускать с космодрома Байконур, грузовые - с космодрома Восточный.

- Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО. Глава правительства Гренландии также заявил о катастрофических последствиях в случае, если США предпримут какую-либо силовую акцию в отношении острова.

- Президент США опасается, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на промежуточных выборах. При этом Дональд Трамп выразил уверенность, что республиканцам удастся сохранить контроль над Конгрессом по их итогам.

- "Нестле Россия" из предосторожности отзывает ограниченное количество партий детского питания. Ввоз в РФ детских сухих смесей Нестле приостановлен в связи с возможным наличием токсина цереулида.

- Столицами европейской культуры 2026 года будут финский Оулу и словацкий Тренчин. Торжественное открытие года столицы культуры в Оулу состоится 16-18 января. Тренчин проведет фестиваль открытия 13-15 февраля.

- Лиам Росеньор занял пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси". Контракт с 41-летним специалистом заключен на срок до 2032 года.

- Общественный транспорт Москвы будет работать дольше в ночь на Рождество, с 6 на 7 января. В частности, работа всех станции метро и МЦК продляется до 02:00, МЦД - до 03:00.

