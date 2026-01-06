Уиткофф заявил, что работа над документами о гарантиях безопасности Украины в основном завершена

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - США полагают, что в основном завершили работу над протоколами по будущим гарантиям безопасности для Украины, заявил во вторник спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"Мы думаем, что в основном закончили с протоколами по теме безопасности", - сказал Уиткофф на пресс-конференции по итогам встречи в Париже представителей стран "коалиции желающих".

Он также сообщил, что Вашингтон продолжит переговоры по территориальным спорам между Киевом и Москвой и выразил надежду на достижение компромисса по этому вопросу.

Уиткофф отметил, что Штаты стремятся "сделать все возможное для достижения мира на Украине".