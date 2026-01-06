Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ детских сухих смесей Нестле

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ввоз в Россию детских сухих смесей Нестле приостановлен Роспотребнадзором в связи с возможным наличием токсина цереулида.

"По представленной информации ООО "Нестле Россия" Роспотребнадзором введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза на территорию России продукции - сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси и сухую смесь на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025, в связи с возможным наличием токсина цереулида", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства во вторник.

Отмечается, что токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла).

"Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида, могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до 6 часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока", - пояснили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре уточнили, что указанная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в России.

"Обращаем внимание потребителей на необходимость учитывать при выборе продукции указанную информацию. Оборот данной продукции запрещен в РФ. Вся необходимая информация о порядке возврата продукции размещена на сайте производителя", - сказали в пресс-службе.

Ранее во вторник сообщалось, что компания "Нестле Россия" из предосторожности отзывает ограниченное количество партий детского питания.