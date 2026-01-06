Уиткофф заявил о прогрессе на консультациях по гарантиям безопасности для Украины

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Делегация США провела серию консультаций в Париже с руководителями европейских стран и Украины и добилась прогресса, в частности по теме гарантий безопасности для Киева, заявил во вторник спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"Мы добились существенного прогресса по нескольким важным направлениям, в частности по нашим двусторонним гарантиям безопасности и по плану процветания (Украины - ИФ)", - написал он в соцсети X.

Уиткофф уточнил, что американская делегация провела встречи, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским. "Нас обнадеживает продемонстрированное сторонами стремление к сотрудничеству", - подчеркнул он.

Спецпосланник добавил, что американская делегация продолжит консультации с украинскими визави в течение вечера вторника, а также в среду. "Надеемся, это принесет в недалеком будущем дополнительный позитивный импульс", - подчеркнул он.

Уиткофф сообщил, что в переговорах в Париже, помимо него, участвовали зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум, посол США во Франции Чарльз Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.