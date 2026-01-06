Поиск

ФРГ не планирует размещать военных на Украине

Канцлер ФРГ заявил о необходимости поиска компромиссов для украинского урегулирования

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Германия может выделить военных для участия в многонациональных силах по поддержке Украины, однако размещать их на украинской территории после завершения конфликта не планирует, заявил во вторник немецкий канцлер Фридрих Мерц.

"ФРГ готова помогать на политическом, финансовом, военном уровнях. Это может включать в себя после заключения перемирия, например, размещение войск на территории соседней с Украиной страны НАТО", - приводит его слова французская газета Figaro.

По его словам, более детальное решение о масштабах участия Германии правительство и парламент страны примут на более позднем этапе.

Мерц также отметил необходимость проявления гибкости для урегулирования украинского кризиса. По его словам, "будут нужны компромиссы".

Во вторник в Париже состоялась встреча руководителей "Коалиции желающих" - стран, выражающих готовность так или иначе оказать военную поддержку Украине после завершения конфликта с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях относительно размещения на украинской территории многонациональных сил

ФРГ Фридрих Мерц военные Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США намерены руководить мониторингом режима прекращения огня на Украине

ФРГ не планирует размещать военных на Украине

Макрон, Стармер и Зеленский подписали документ о размещении на Украине многонациональных сил

Уиткофф заявил о прогрессе на консультациях по гарантиям безопасности для Украины

Что произошло за день: вторник, 6 января

Трамп опасается, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах

 Трамп опасается, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах

Президент Мексики выступила против силы в решении международных проблем

 Президент Мексики выступила против силы в решении международных проблем

Президент Азербайджана заявил о планах увеличить экспорт газа

Столицами европейской культуры 2026 года будут финский Оулу и словацкий Тренчин

ЕС продолжит контакты с властями Венесуэлы
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 91 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8070 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });