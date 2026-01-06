ФРГ не планирует размещать военных на Украине

Канцлер ФРГ заявил о необходимости поиска компромиссов для украинского урегулирования

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Германия может выделить военных для участия в многонациональных силах по поддержке Украины, однако размещать их на украинской территории после завершения конфликта не планирует, заявил во вторник немецкий канцлер Фридрих Мерц.

"ФРГ готова помогать на политическом, финансовом, военном уровнях. Это может включать в себя после заключения перемирия, например, размещение войск на территории соседней с Украиной страны НАТО", - приводит его слова французская газета Figaro.

По его словам, более детальное решение о масштабах участия Германии правительство и парламент страны примут на более позднем этапе.

Мерц также отметил необходимость проявления гибкости для урегулирования украинского кризиса. По его словам, "будут нужны компромиссы".

Во вторник в Париже состоялась встреча руководителей "Коалиции желающих" - стран, выражающих готовность так или иначе оказать военную поддержку Украине после завершения конфликта с Россией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях относительно размещения на украинской территории многонациональных сил