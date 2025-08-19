Москва исключает долгосрочное урегулирование на Украине без учета прав русскоязычных

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Говорить о долгосрочных договоренностях по урегулированию ситуации на Украине нельзя без уважения к интересам безопасности России и правам русскоязычного населения, заявил Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи быть не может, потому что именно эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования", - сказал он.

По его словам, "до сих пор в украинской Конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизни и деятельности человека, сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского - это выделено отдельно - и других национальных меньшинств".

"Если он (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ) так печется о своей Конституции, то я бы начал с ее первых статей, где закреплено именно это обязательство", - заключил глава МИД России.