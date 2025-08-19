Поиск

РФ и США не обсуждали тему санкций в ходе саммита на Аляске

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Тема санкций не обсуждалась в ходе российско-американского саммита на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом Лавров сказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Глава МИД РФ отметил: "У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль, потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-е годы и в начале 2000-х годов".

"Многие считают, что это перечеркнет достижения, которые мы сейчас достигли и которые сейчас у нас налицо в сфере укрепления своего технологического суверенитета и необходимости в ключевых вопросах, от которых зависит военная, экономическая и продовольственная безопасность, полагаться на свои технологии", - отметил глава МИД РФ. По словам Лаврова, "сейчас процесс гораздо более надежный, более перспективный, чем это было еще полгода назад, когда заканчивалась "каденция" администрации Байдена".

Хроника 11 – 19 августа 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
МИД РФ США Сергей Лавров
