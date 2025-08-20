Генпрокуратура просит суд признать экстремистами экс-депутата Гаджиева и его родственников

Ведомство просит также прекратить право на добычу полезных ископаемых компании "Сулакнеруд", принадлежащей Гаджиеву

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным через суд добиться признания бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан иноагентом), его родственников экстремистским объединением, а также обратить в доход государства их активы стоимостью более 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорном ведомстве.

"По поручению генпрокурора в Советский районный суд Махачкалы подан иск о признании Магомедова, его сына, сестры, а также сожительницы экстремистским объединением и запрете его деятельности на территории РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в иске надзорное ведомство также просит обратить в доход государства многочисленные объекты недвижимости в Москве, Подмосковье и Дагестане, которые оформлены на родственников Гаджиева. Стоимость этих активов превышает 2 млрд рублей, отметил источник.

"Наряду с этим в целях устранения источника финансирования экстремистской деятельности прекращению подлежит предоставленное ООО "Сулакнеруд", учредителем которого числится сестра Гаджиева, право на добычу песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Республике Дагестан", - сказал он.

По словам источника, прибыль, полученная от добычи полезных ископаемых, через "Суданеруд" нелегально выводится за рубеж - "в США и Францию, где ему (Гаджиеву - ИФ) принадлежит элитная недвижимость".

В качестве мер предварительной защиты по иску ведомство просит наложить арест на 100% долей в уставных капиталах "Сулакнеруд", а также ООО "Усадьба в Кадашах", ООО "Квинтэссэнс", ООО "Квинтэссэнс Ритэйл".

Как рассказал собеседник "Интерфакса", подача иска связана с тем, что Гаджиев, находясь за границей, "поддерживает вооруженную агрессию киевского режима против России", оказывает финансовую помощь ВСУ, дискредитирует ВС РФ и "оправдывает незаконное санкционное давление на РФ".

"Находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети "Интернет" и доступной неопределенному кругу лиц", - добавил источник.

"Совершаемые Гаджиевым действия относятся к экстремистской деятельности, поскольку сводятся к публичному оправданию и финансированию терроризма, а также направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", - заявил он.

Собеседник добавил, что "активное содействие" Гаджиеву оказывают его сожительница, сын и сестра, которые "выступают держателями принадлежащих ему активов, осуществляют управление ими, отвечают за их сохранность и капитализацию в целях дальнейшего использования в противоправных целях". Кроме того, в сокрытии активов Гаджиева задействованы его отец, а также родители сожительницы.

Источник добавил, что подача иска взята на личный контроль генпрокурором РФ.

Гаджиев с 1998 по 2001 год был заместителем начальника управления министерства по налогам и сборам РФ по Дагестану, а с 2001 по 2003 год занимал аналогичную должность в Межрегиональной инспекции МНС РФ по Южному Федеральному округу.

С 2003 по 2021 год был депутатом Госдумы РФ. В настоящий момент проживает за пределами России. В мае 2023 года Минюст РФ признал Гаджиева иностранным агентом.