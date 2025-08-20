Поиск

Генпрокуратура просит суд признать экстремистами экс-депутата Гаджиева и его родственников

Ведомство просит также прекратить право на добычу полезных ископаемых компании "Сулакнеруд", принадлежащей Гаджиеву

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным через суд добиться признания бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан иноагентом), его родственников экстремистским объединением, а также обратить в доход государства их активы стоимостью более 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорном ведомстве.

"По поручению генпрокурора в Советский районный суд Махачкалы подан иск о признании Магомедова, его сына, сестры, а также сожительницы экстремистским объединением и запрете его деятельности на территории РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в иске надзорное ведомство также просит обратить в доход государства многочисленные объекты недвижимости в Москве, Подмосковье и Дагестане, которые оформлены на родственников Гаджиева. Стоимость этих активов превышает 2 млрд рублей, отметил источник.

"Наряду с этим в целях устранения источника финансирования экстремистской деятельности прекращению подлежит предоставленное ООО "Сулакнеруд", учредителем которого числится сестра Гаджиева, право на добычу песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Республике Дагестан", - сказал он.

По словам источника, прибыль, полученная от добычи полезных ископаемых, через "Суданеруд" нелегально выводится за рубеж - "в США и Францию, где ему (Гаджиеву - ИФ) принадлежит элитная недвижимость".

В качестве мер предварительной защиты по иску ведомство просит наложить арест на 100% долей в уставных капиталах "Сулакнеруд", а также ООО "Усадьба в Кадашах", ООО "Квинтэссэнс", ООО "Квинтэссэнс Ритэйл".

Как рассказал собеседник "Интерфакса", подача иска связана с тем, что Гаджиев, находясь за границей, "поддерживает вооруженную агрессию киевского режима против России", оказывает финансовую помощь ВСУ, дискредитирует ВС РФ и "оправдывает незаконное санкционное давление на РФ".

"Находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети "Интернет" и доступной неопределенному кругу лиц", - добавил источник.

"Совершаемые Гаджиевым действия относятся к экстремистской деятельности, поскольку сводятся к публичному оправданию и финансированию терроризма, а также направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", - заявил он.

Собеседник добавил, что "активное содействие" Гаджиеву оказывают его сожительница, сын и сестра, которые "выступают держателями принадлежащих ему активов, осуществляют управление ими, отвечают за их сохранность и капитализацию в целях дальнейшего использования в противоправных целях". Кроме того, в сокрытии активов Гаджиева задействованы его отец, а также родители сожительницы.

Источник добавил, что подача иска взята на личный контроль генпрокурором РФ.

Гаджиев с 1998 по 2001 год был заместителем начальника управления министерства по налогам и сборам РФ по Дагестану, а с 2001 по 2003 год занимал аналогичную должность в Межрегиональной инспекции МНС РФ по Южному Федеральному округу.

С 2003 по 2021 год был депутатом Госдумы РФ. В настоящий момент проживает за пределами России. В мае 2023 года Минюст РФ признал Гаджиева иностранным агентом.

Генпрокуратура Дагестан Игорь Краснов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

США готовы подключить команду по нацбезопасности для подготовки встречи Путина и Зеленского

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

Что произошло за день: вторник, 19 августа

СК проверит информацию о незаконном удержании людей в селе под Воронежем

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Бывший член совета "Мемориала" Давидис заочно осужден на 6 лет за оправдание терроризма

Арест основателя "Русагро" Мошковича продлен до 25 ноября

"Мосбиржа" с 20 августа включит акции "Лензолота" в сектор повышенного риска

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });