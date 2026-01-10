Два человека ранены при атаке десяти БПЛА на Воронеж

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке десяти беспилотников на областной центр, есть пострадавшие.

"По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины - осколочные ранения, у женщины - травма головы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

При падении обломков и подавленных беспилотников повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме. Еще в одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль.

Всего, по информации Гусева, на данный момент дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около десяти беспилотных летательных аппаратов.