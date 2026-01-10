Поиск

Силы ПВО за три часа сбили 33 беспилотника над четырьмя регионами РФ

Фото: Анастасия Зубкова/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 20:00 до 23:00 мск перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 17 беспилотников нейтрализовано над Воронежской областью, восемь - над Курской, пять - над Брянской, три - над Белгородской.

С 16:00 до 20:00 субботы дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 БПЛА над территорией Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также над Дагестаном, Ростовской и Брянской областями.

Силы ПВО за три часа сбили 33 беспилотника над четырьмя регионами РФ

