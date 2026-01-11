Поиск

Четыре человека ранены после атаки БПЛА в Воронежской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Три женщины и мужчина пострадали в результате атаки беспилотников на Воронежскую область, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

"У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой - проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины - легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

Гусев уточнил, что всего над регионом было ликвидировано 17 беспилотников.

По его информации, в результате атаки в семи многоквартирных домах повреждены окна и фасады, в двух из них произошли возгорания, которые уже потушили.

Кроме того, повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, два автомобиля и одна единица специальной техники.

Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории области, добавил губернатор.

