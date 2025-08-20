Поиск

Минпросвещения подготовило список патриотических произведений для внеклассного чтения

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения России подготовило список произведений для внеклассного чтения патриотической направленности, созданных современными писателями.

"Минпросвещения России к началу нового учебного года подготовило рекомендации по научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек, а также список произведений для внеклассного чтения патриотической направленности, созданных современными писателями", - говорится в сообщении министерства.

Актуальный перечень произведений для внеклассного чтения, как уточнили в ведомстве, включает работы современных авторов, направленные на патриотическое воспитание школьников.

Литература распределена по возрастным категориям: начальная школа (1-4-е классы), основная школа (5-9-е классы) и старшая школа (10-11-е классы). Произведения на разделы: "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших".

Методические рекомендации разработаны для оказания практической помощи в вопросах модернизации, повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и укрепления материально-технического оснащения школьных библиотек.

Минпросвещения
