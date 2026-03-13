Поиск

Около 100 млн баррелей российской нефти попадают под снятие ограничений США

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Под снятие США всех ограничений попадают около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите", - написал Дмитриев в телеграме.

На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии, отметил он.

"США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным", - подчеркнул Дмитриев.

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

